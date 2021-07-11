Кишинёв, , 18:07 — REGNUM Парламентские выборы в Молдавии проходят в более спокойной обстановке, чем президентские, который прошли в 2020 году, сообщил генеральный секретарь Совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Дмитрий Кобицкий.

«Значительно спокойнее, значительно комфортнее, как мне кажется, для людей», — сказал он ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

Наблюдатели от МПА СНГ не зафиксировали нарушений на парламентских выборах в Молдавии, сообщил он.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Молдавии проходят досрочные выборы в парламент республики. Согласно конституции страны, выборы считаются состоявшимися, если на них проголосовали 33,3% граждан, обладающих правом голоса.

По данным ЦИК республики, явка на досрочных парламентских выборах в Молдавии превысила 33,3%, таким образом, выборы считаются состоявшимися.

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