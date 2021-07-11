Архангельск отметил 100-летие тралового лова и Траловому Флоту
Архангельск, 11 июля, 2021, 17:45 — ИА Регнум. Традиционно в советское время, да и в новой капиталистической России рыбной столицей севера считался заполярный город Герой Мурманск. Однако, в июне этого года неожиданно для рыбаков Северного бассейна губернатор Мурманской области Андрей Владимирович Чибис в ходе своего годового отчета прямо заявил о ненужности рыбного комитета в его правительстве. Он, обосновывая такое свое решение, следующим:
Напомню, что ранее А. Чибис избераясь на должность губернатора Мурманской области, да и в первое время своего губернаторства, постоянно подчеркивал значение рыбной отрасли для области. Более того он заверял рыбаков, что будет активно решать возникающие рыбацкие проблемы. А их хватает с лихвой. Это и навязанные федеральными органами аукционы, инвестквоты, избыточное давление на рыбаков силовых контрольных органов, подготовка флотских кадров, развал науки, растущие розничные цены на рыбную продукцию, нестыковка законодательства и т. д.
И вот чибисовский досрочный «рыбный финал». На втором году губернаторства — отказ от руководства отраслью на региональном уровне. Это, по существу, ещё и отказ Мурманска от звания рыбной столицы заполярья. Так это и восприняли, правда, с недоумением рыбаки и население Северного бассейна. А это четыре субъекта Российской Федерации — Мурманская, Архангельская области, Республика Карелия и Ненецкий автономный округ, которые ежегодно вылавливают до 800−900 тысяч тонн водных биоресурсов, что составляет 16−18% годового вылова России.
Однако падающая рыбная власть была подхвачена Губернатором Архангельской областью Александр Витальевичем Цибульским, который на праздновании в городе воинской славы Архангельске, накануне Дня Рыбака, 100 летие отечественному траловому лову и Архангельского Тралового Флота подчеркнул: «
Действительно в советское время Архангельский Траловый Флот (АТФ) был одним из основных градообразующим предприятием с численностью флота около 100 судов разных классов и назначений, вылавливая в год до 240 тыс. тонн рыбы, которая почти полностью реализовывалась на внутреннем рынке России. Имелась своя судоремонтная база, функционировала система подготовки кадров и сбытовая сеть. Кроме того существовал традиционный исторически сложившейся зверобойный промысел тюленей в Белом море. Функционировал комбинат по переработки водорослей, продукция которого пользовалась большим спросом в стране.
В новой рыночной России АТФ был волевым порядком преобразован в частное акционерное предприятие. При этом архангельские власти обусловили такое решение обязательством акционеров оставаться территориально на территории Архангельской области и продолжать решать, наряду с производственными вопросами, социальные вопросы тружеников и ветеранов АТФ. Как показала практика прошедших лет, такой подход оправдал себя.
Предприятие динамично развивается, решая и социальные вопросы в тесном контакте с местными властями. От этом говорили в своих выступлениях руководители, ветераны АТФ и губернатор области Александр Цибульский. Шел разговор и о будущем.
Так губернатор, видя возникшую ситуацию с отказом его мурманского соседа от рыбацкого лидерства и оценивая сегодняшнее состояние рыбной отрасли Северного бассейна твердо на торжественном вечере в честь рыбаков заявил:
Такое заявление губернатора Архангельской области А. Цибульского с энтузиазмом восприняли рыбаки не только Поморья, но и присутствующие на торжествах представители рыбаков всего Северного бассейна. На встрече производственников, ветеранов АТФ шел серьезный разговор о возобновлении, необдуманно прекращенного, зверобойного промысла тюленей в Белом море и развитии добычи и переработки водорослей в Архангельске.
Наступает время, когда федеральные органы власти должны передать часть своих полномочий в области рыболовства на места — в приморские регионы, где непосредственно решаются повседневные практические вопросы производства.
Пора отказаться и от разрушительных для рыбной отрасли аукционов и нового витка инвестквот о которых недавно заявил инициатор этих «новаций» руководитель Федерального агентства по рыболовству И.В. Шестаков. Для Северного бассейна эти «новации», в случае их осуществления, приведут к разрушению традиционного поморского рыболовства.
Не допустить этого, видят свою задачу, участвовавшие в 100 летнем торжествах в Архангельске ветераны и рыбаки поморья, труженики Архангельского тралового флот.