Архангельск, 11 июля, 2021, 17:45 — ИА Регнум. Традиционно в советское время, да и в новой капиталистической России рыбной столицей севера считался заполярный город Герой Мурманск. Однако, в июне этого года неожиданно для рыбаков Северного бассейна губернатор Мурманской области Андрей Владимирович Чибис в ходе своего годового отчета прямо заявил о ненужности рыбного комитета в его правительстве. Он, обосновывая такое свое решение, следующим:

Вячеслав Зиланов ИА REGNUM Юбилейная медаль-знак 100 летия АТФ

«…Сегодня в текущем законодательстве подавляющее большинство вопросов регулирующих рыбную отрасль это вопросы федерального значения. Зачем нам содержать структуру здесь, если все решается там».

Напомню, что ранее А. Чибис избераясь на должность губернатора Мурманской области, да и в первое время своего губернаторства, постоянно подчеркивал значение рыбной отрасли для области. Более того он заверял рыбаков, что будет активно решать возникающие рыбацкие проблемы. А их хватает с лихвой. Это и навязанные федеральными органами аукционы, инвестквоты, избыточное давление на рыбаков силовых контрольных органов, подготовка флотских кадров, развал науки, растущие розничные цены на рыбную продукцию, нестыковка законодательства и т. д.

И вот чибисовский досрочный «рыбный финал». На втором году губернаторства — отказ от руководства отраслью на региональном уровне. Это, по существу, ещё и отказ Мурманска от звания рыбной столицы заполярья. Так это и восприняли, правда, с недоумением рыбаки и население Северного бассейна. А это четыре субъекта Российской Федерации — Мурманская, Архангельская области, Республика Карелия и Ненецкий автономный округ, которые ежегодно вылавливают до 800−900 тысяч тонн водных биоресурсов, что составляет 16−18% годового вылова России.

Однако падающая рыбная власть была подхвачена Губернатором Архангельской областью Александр Витальевичем Цибульским, который на праздновании в городе воинской славы Архангельске, накануне Дня Рыбака, 100 летие отечественному траловому лову и Архангельского Тралового Флота подчеркнул: «

…Поморье изначально было родоначальником всего, что связано с северным рыболовством. Сначала поморы рассказали всему миру, как правильно на Севере ловить рыбу, как правильно строить корабли, которые могут ходить в северных морях. Потом сто лет назад возник государственный траловый флот — огромная мощная компания, которая положило начало траловому рыболовству в северных морях…».

Вячеслав Зиланов ИА REGNUM Юбилейная медаль-знак 100 летия АТФ

Действительно в советское время Архангельский Траловый Флот (АТФ) был одним из основных градообразующим предприятием с численностью флота около 100 судов разных классов и назначений, вылавливая в год до 240 тыс. тонн рыбы, которая почти полностью реализовывалась на внутреннем рынке России. Имелась своя судоремонтная база, функционировала система подготовки кадров и сбытовая сеть. Кроме того существовал традиционный исторически сложившейся зверобойный промысел тюленей в Белом море. Функционировал комбинат по переработки водорослей, продукция которого пользовалась большим спросом в стране.

В новой рыночной России АТФ был волевым порядком преобразован в частное акционерное предприятие. При этом архангельские власти обусловили такое решение обязательством акционеров оставаться территориально на территории Архангельской области и продолжать решать, наряду с производственными вопросами, социальные вопросы тружеников и ветеранов АТФ. Как показала практика прошедших лет, такой подход оправдал себя.

Предприятие динамично развивается, решая и социальные вопросы в тесном контакте с местными властями. От этом говорили в своих выступлениях руководители, ветераны АТФ и губернатор области Александр Цибульский. Шел разговор и о будущем.

Так губернатор, видя возникшую ситуацию с отказом его мурманского соседа от рыбацкого лидерства и оценивая сегодняшнее состояние рыбной отрасли Северного бассейна твердо на торжественном вечере в честь рыбаков заявил:

«Традиции северного рыболовства в Поморье намерены продолжать … с ректором САФУ договорились о создании высшей школы рыболовства на базе «Рыбки» — рыбопромышленного техникума. Мы можем стать центром подготовки кадров для всей рыболовной отрасли Севера России… Некоторые наши соседи сейчас пытаются сказать, что, на самом деле, они стояли у истоков рыболовства, но мы документально можем подтвердить, что северное рыболовство родилось в Поморье, и мы никому не отдадим это право никогда».

Такое заявление губернатора Архангельской области А. Цибульского с энтузиазмом восприняли рыбаки не только Поморья, но и присутствующие на торжествах представители рыбаков всего Северного бассейна. На встрече производственников, ветеранов АТФ шел серьезный разговор о возобновлении, необдуманно прекращенного, зверобойного промысла тюленей в Белом море и развитии добычи и переработки водорослей в Архангельске.

Наступает время, когда федеральные органы власти должны передать часть своих полномочий в области рыболовства на места — в приморские регионы, где непосредственно решаются повседневные практические вопросы производства.

Пора отказаться и от разрушительных для рыбной отрасли аукционов и нового витка инвестквот о которых недавно заявил инициатор этих «новаций» руководитель Федерального агентства по рыболовству И.В. Шестаков. Для Северного бассейна эти «новации», в случае их осуществления, приведут к разрушению традиционного поморского рыболовства.

Не допустить этого, видят свою задачу, участвовавшие в 100 летнем торжествах в Архангельске ветераны и рыбаки поморья, труженики Архангельского тралового флот.