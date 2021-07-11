Тбилиси, 11 июля, 2021, 17:08 — ИА Регнум. В Грузии оппозиция объявила о начале новых протестов после смерти освещавшего ЛГБТ-акцию оператора в Тбилиси. Об этом 11 июля сообщает Sputnik Грузия.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

«Собравшиеся требуют отставки правительства. Здесь же соратник (экс-президента Грузии Михаила) Саакашвили Ника Мелия. Он грозит взять офис штурмом. На месте мобилизованы силы полиции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция не позволяет собравшимся пройти в здание.

Ранее утром 11 июля грузинские СМИ сообщили о смерти оператора местной телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкаравы, который пострадал во время акции противников ЛГБТ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тбилиси на 5 июля анонсировали гей-парад. В результате массовых протестов, начавшихся из-за этого, пострадали 55 человек, в том числе 53 представителя СМИ.

Тогда шествие было отменено организаторами. В связи с этим была объявлена акция протеста вечером 6 июля возле парламента. Туда также пришли сторонники традиционных ценностей и пытались сорвать акцию. Кроме того, они сняли флаг ЕС и сожгли его.

Читайте также: Премьер-министра Грузии призвали уйти в отставку