Кишинёв, , 16:44 — REGNUM Досрочные выборы в парламент Молдавии проходят без серьёзных нарушений, сообщил 11 июля председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Дорин Чимил.

Флаг Молдавии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Выборы проходят в нормальном режиме, без серьезных нарушений, которые могут поставить под угрозу процесс голосования», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Молдавии проходят досрочные выборы в парламент республики. Согласно конституции страны, выборы считаются состоявшимися, если на них проголосовали 33,3% граждан, обладающих правом голоса.

По данным ЦИК республики, явка на досрочных парламентских выборах в Молдавии превысила 33,3%, таким образом, выборы считаются состоявшимися.