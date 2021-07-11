Челябинск, 11 июля, 2021, 16:43 — ИА Регнум. В Челябинской области за отчётные сутки выявили 267 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе зафиксировали уже 68 817 случаев заражения. Больных COVID-19 насчитывается 3180 человек.

Скончались ещё 14 пациентов с коронавирусом, в том числе 12 от COVID-19.