Москва, , 16:22 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «автоголом года» высказывание главы бундестага Вольфганга Шойбле о том, что телеканал RT может повлиять на настроения проживающих в ФРГ граждан с российскими корнями.

«Автогол года. Если политики хотят оградить граждан от СМИ по причине нежелательности изменения настроения, а не на основе закона, это акт цензуры и признание в симпатиях к пропаганде», ­ — сказала Захарова в своем телеграм-канале.

По её словам, граждане Германии с российскими корнями, владеющие русским языком, не спрашивая бундестаг смотрят каналы, которые влияют на их настроения, и делают это «для собственного удовольствия, а не исходя из конъюнктуры».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее германский министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр в дискуссии Германского общества внешней политики заявила, что, несмотря на «агрессивное поведение России», страны НАТО должны вести с ней диалог.

Назвав Россию «замечательной страной с замечательными жителями», германский деятель выразила уверенность, что российская политика имеет «явные автократические признаки». По её словам, Россия «бросает вызов» западным странам и «отчасти действует враждебно».