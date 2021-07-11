Кишинёв, , 15:45 — REGNUM Явка на досрочных парламентских выборах в Молдавии превысила 33,3%, таким образом, выборы считаются состоявшимися. Об этом сообщается сегодня, 11 июля, на сайте Центральной избирательной комиссии Молдавии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Молдавии проходят досрочные выборы в парламент республики. Согласно конституции страны, выборы считаются состоявшимися, если на них проголосовали 33,3% граждан, обладающих правом голоса.

По данным ЦИК, к 15:33 по местному времени (совпадает с московским) в голосовании приняли участие более 982 тысяч граждан — это 33,3% избирателей.

Избирательные участки в Молдавии закроются в 21:00.