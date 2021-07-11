Москва, , 15:18 — REGNUM На выборах депутатов Государственной думы, которые пройдут осенью 2021 года, выдвинули свои кандидатуры почти пять тысяч кандидатов. Об этом сегодня, 11 июля, сообщает Центральная избирательная комиссия России.

Сообщается, что 4593 кандидата зарегистрированы на выборах в Государственную думу от 16 политических партий. 175 кандидатов являются самовыдвиженцами.

Стоит отметить, что сегодня ЦИК РФ заверил предвыборные списки кандидатов от ряда политических партий, в частности, от «Единой России», «Справедливой России — За правду», «Яблоко».