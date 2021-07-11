Ржев, Тверская область, , 15:11 — REGNUM Более 500 активистов «Волонтерской роты» примут участие в поиске и перезахоронении солдат Красной армии во Ржевском районе Тверской области

На территории Ржевского района Тверской области стартовал всероссийский молодежный поисковый форум «Территория действия: вахта памяти».

«Участники двух смен двух смен форума — это более 450 активистов «Волонтерской Роты» из Москвы, Санкт-Петербурга, регионов ЦФО, а также из республики Саха (Якутия), Забайкальского края, Приморского края, Сахалинской области, Амурской области, Хабаровского края, Еврейского автономного округа. Они приехали на героическую Ржевскую землю, чтобы почтить память героев», — сказал лидер «Волонтерской Роты» Антон Демидов.

«Наша основная задача — сохранение исторической памяти среди молодежи. В рамках форума активисты каждый день принимают участие в поисковой деятельности под руководством опытных наставников, участвуют в военной-исторической реконструкции. Кроме того, для участников работают различные зоны: спортплощадка с рингом, музей артефактов Великой Отечественной войны, коворкинг патриотического воспитания молодежи. На территории находятся несколько артобъектов, граффити и многое другое», — отметил Антон Демидов.

Итогом каждой смены станет патриотическая акция у Ржевского мемориала, в ходе которой участники развернут Георгиевскую ленту площадью более 2100 кв. метров.