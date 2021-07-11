Москва, , 14:59 — REGNUM Министерство иностранных дел Российской Федерации раскритиковало власти Франции, которые призывают страны — члены Евросоюза не признавать российские и китайские вакцины против коронавируса. Соответствующее заявление сделала сегодня, 11 июля, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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Напомним, что власти Франции призвали своих партнеров по военному блоку НАТО и Европейскому союзу не признавать российские и китайские вакцины против коронавируса. На Западе считают, что Россия и Китай ведут «вакцинную дипломатию», преследуя свои цели при продвижении своих вакцин.

В МИД РФ подчеркнули, не французским властям диктовать странам и народам, какими вакцинами прививаться.

«Мы осуждаем Францию за подобные дискриминационные высказывания ее высокопоставленного представителя, которые возрождают в Европе дух неонацистской сегрегации», — заявила Захарова.