Нью-Дели, , 14:15 — REGNUM Власти Индии приняли решение эвакуировать из афганского города Кандагар сотрудников своего консульства. Об этом сегодня, 11 июля, сообщают индийские СМИ.

Сообщается, что власти Индии эвакуируют около 50 дипломатов и сотрудников своего консульства в Кандагаре. Такое решение в Дели приняли из-за того, что в городе уже появились боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Точной информации о том, контролируют ли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) город пока нет, однако бои в Канадагаре были.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведут активные боевые действия с правительственными войсками после того, как американцы в спешном порядке сбежали из Афганистана.