11 июля 2021 | Время чтения 4 мин

В сети обсудили результаты опроса украинского телеканала «Наш». Зрителям телеканала предложили ответить на вопрос, помогут ли Соединенные Штаты Америки установить мир в Донбассе. 90% ответили «нет», 9% ответили «да». Всего проголосовали 52 тысячи человек.

Оксана Переможенко, , 14:00 — REGNUM Украинский телеканала «Наш» организовал среди своих зрителей опрос. Аудитории телеканала предложили ответить на вопрос, помогут ли Соединенные Штаты Америки установить мир в Донбассе. 90% ответили «нет», 9% ответили «да». Всего проголосовали 52 тысячи человек.

Юрий Кершин. Политика СШАнтажа. 1984

Результаты опроса люди прокомментировали на YouTube-канале канале «НАШ». Многие отметили, что США как раз и выгоден конфликт в Донбассе.

«[США] помогут высосать из нас все ресурсы», — написал fxreigner.

«Не для этого США платили за майдан…» — добавил Анатолий Т.

«Они будут постоянно подкидывать дровишки, чтоб «конфликт» вечный был. Им в удовольствие, когда славяне друг друга убивают», — отметила Natali N.

Замгоссекретаря США раздает на Майдане печенье

«Посмотрите лучше, что они с Афганистаном и Ираком сделали… Разграбят Украину и свалят, как в Афганистане…» — пишет «Павел Справедливый».

«Кому и когда Америка помогала? Там где она, там войны, нищета, разруха…» — отреагировала Галина Г.

«Америка может помочь развалить страну, этим они занимаются с 2014 года. Ведь Америка выделяла деньги на майдан», — отметила Светлана П.

«Если сейчас не будет врага, то не будет и оправдания преступной продажи земли», — добавил Stuff Y.

«Гнать Америку в шею. Иначе будем рабы все», — пишет Liudmila С.

«США могут только помочь добить Украину», — отметила Лариса В.

«Там, где Америка, там всегда кровь, слезы, смерти», — отметил Дмитрий К.

«Бензин поможет потушить пожар?» — задался вопросом читатель под псевдонимом «Не тот О ком думаешь».

«Может, назовете хоть одну страну, где США или НАТО установили мир без крови?» — спросил Aram A.

«Какой мир в стране, которой нет? Галичина хочет туда, Закарпатье — к тем, Юго-Восток — к своим. А нас скрепляют мовою, которую мы знать не хотим, тарифами, реформами. Хорошо бы уже разойтись и не корчить из себя страну…» — отметила Юля С.

«Зачем дурацкий опрос? Никогда ни США, ни ЕС не будут помогать прекратить войну в Украине. Это гражданская война внутри страны, которую поддержали и помогали начать, так сказать, «страны демократии», — отреагировала Mari L.

«США будут поддерживать войну вечно тлеющей, чтобы была возможность вводить санкции против России. Эти черти будут воевать с Россией до последнего украинца, они не допустят мира», — добавил Юра К.

Ветеран ополчения Донбасса Alldnr.ru

«Без мифа о российских войсках на Донбассе и мифических террористах Украина, получается, воюет с населением Донбасса, а это военное преступление. Будет для всех очевидно, что «Боинг» был сбит боевиками украинской армии, а это теракт… Что Украина ведёт информационную войну не с Россией, а с русскоязычным населением Украины, и что патриотизм в Украине сейчас не любовь к Украине, а ненависть к России и ко всему русскому, а это цензура и диктат нацизма… Окажется, что в Одессе были убиты не какие-то «российские агенты», а простые одесситы, а это преступление — убийство… Что так называемые патриоты Украины — не патриоты, а нацисты… И что договор евроинтеграции грабит Украину, а Запад использует украинцев как расходный… Западу Украина нужна как очаг нестабильности, войн и ненависти к России близ её границ, а это значит — Украина нужна Западу зависимой, в долгах, разрухой и нищей, и с гражданской войной… А также с марионетками в Верховной раде», — написал Андрей Ж.

«Причём здесь любое из государств земного шара? Донецк сопротивляется режиму и законам существующей власти. Нацизму, лизанию сапог НАТО, унижению условий ЕС, уничтожению языка Киевской Руси, налогам, величине банковских кредитов, тарифам коммуналки, дерибану земли, всем этим абсолютно вредоносным реформам и т. д. Как может кто-либо повлиять на их убеждения? Не забывайте, что это Донбасс (!!!). Там шахтёрский край! Народ суровый, справедливый и непоколебимый. Им до одного места, это американцы или африканцы! У них убеждения! Единственное — прекращение гражданской войны — это только с ними переговоры и исполнение всех (!!) их условий. Другого не дано! Неужели трудно это за 7 лет понять? Или работы не будет демобилизованным? Пойдут на власть и уничтожат поголовно всех?» — спросил Николай М.

«США как раз и есть выгодополучатель от войны на Донбассе! Они не хотят широкомасштабной войны с РФ (дорого и опасно), а вот тлеющий конфликт в очередном лимитрофе с РФ им на руку! Тут и санкции, и поставки в Украину своего оружейного хлама, и т. д.» — подытожил Владислав Б.

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