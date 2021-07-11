Калуга, 11 июля, 2021, 12:45 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 119 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 11 июля. Днём ранее, 10 июля, в регионе было зарегистрировано 115 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: число заболевших и умерших растет — трансляция»

С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 38 505 человек, 36 596 человек выздоровели.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли четыре человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 404 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.