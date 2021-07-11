11 июля 2021 | Время чтения 4 мин

Никакой антициклон не остановит предвыборную пургу, которая нависла над избирателями Ханты-Мансийского автономного округа. Представители парламентской оппозиции, словно соревнуясь друг с другом, генерируют скандалы.

Елена Миронова, , 12:23 — REGNUM Никакой антициклон не остановит предвыборную пургу, которая нависла над избирателями Ханты-Мансийского автономного округа. Представители парламентской оппозиции, словно соревнуясь друг с другом, генерируют политические скандалы.

Югра, Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Русское головотяпство»

В сентябре 2021 года в ХМАО пройдут выборы депутатов думы Югры седьмого созыва, Тюменской областной думы, муниципальных дум, по итогам которых будут избраны 360 депутатов всех уровней и главы пяти поселений. Также будут проходить выборы VIII созыва Госдумы РФ.

Представители парламентской оппозиции весьма оригинально вступили на тропу предвыборной борьбы. Некоторые коммунисты Югры разрушают всё, к чему прикасаются.

Отделение партии в Нягани стало зазывать кандидатов в депутаты через объявление в газете. «Штаб КПРФ Нягани объявляет набор кандидатов в депутаты», — было напечатано буквально. Руководитель местного отделения КПРФ Павел Зайцев пояснил изданию NEFT, что в текст объявления закралась ошибка. Дескать на самом деле был брошен клич гражданам, которые готовы прийти на избирательные участки в качестве наблюдателей.

«Изначальная цель — привлечение горожан, вытащить их на выборы и показать обратную сторону избирательного процесса, с другой стороны барьера. Коллега занимался, подавал объявление и получилось не совсем так, как мы хотели. Сказать, что это происки врагов, — можно. Сказать, что русское головотяпство, — тоже можно», — прокомментировал казус Павел Зайцев.

Безусловно, нашлись критики в соцсетях, отметившие, что головотяпство национальности не имеет. Но слово не воробей, вылетит — не поймаешь, гласит русская пословица.

Оноре Домье. Чиновники. 1834

«Грязная технология использования скандала»

Депутат думы ХМАО и боксёр Василий Жуков (КПРФ) оказался открытым для диалога о животных — назвал избирателей, которые не ходят на выборы, «быдлом». Своё мнение парламентарий выразил в социальной сети «Одноклассники».

"Избиратель, не будь быдлом, дойди до избирательного участка. Голосуй за КПРФ! Остальные 10 шагов сделает большинство КПРФ в Госдуме», — написал Василий Жуков с хештегами #НеБыцьСкотам, #БыдлоНеГолосует, #БыдлоСидитДома.

Напомним, «быдло» — это устаревшее название рабочего рогатого скота. И потенциальное «быдло» в долгу не осталось.

«Кто обзывается, тот сам так называется. В. В. Путин», — напомнили Жукову в паблике «Сургут сейчас» в социальной сети «ВКонтакте».

"Железной боксёрской рукой избирателей к урнам будет гнать?» — вопрошают тут же.

А в паблике «ЧП | Югорска и Советского района (Новости ХМАО)» пользователи предложили высказать Василию Жукову ответное неуважение с хештегом #будьбыдлом.

Кандидат юридических наук, директор юридического института Югорского госуниверситета Станислав Розенко, назвал поступок Василия Жукова аморальным, «поскольку участвовать в избирательной кампании — это право граждан».

«Одной из главных причин абсентеизма избирателей может являться неопределённость в политических предпочтениях. Членам партии следует задуматься над расширением числа своих сторонников и сплочением электората. Мы же наблюдаем политическую спекуляцию, которая всецело подтверждает тезис о том, что КПРФ в думской кампании делает ставку на партийный бренд, а не на людей. Грязная технология использования скандала на выборах к положительным итогам не приведёт: случай совершенно точно и заслуженно получит общественную реакцию в информационном поле, следствием чего станут неминуемые репутационные потери», — отметил Станислав Розенко как эксперт «Независимого общественного мониторинга».

Он напомнил, что в Центризбиркоме РФ неоднократно акцентировалось внимание на том, что защита прав избирателей и обеспечение их свободного волеизъявления — это высшая ценность.

«Мы, как общественники, продолжим вести постоянный мониторинг случаев давления на граждан, пресекая подобные попытки на корню», — прокомментировал ситуацию Станислав Розенко.

Отметим, что Василий Жуков спустя время переписал свой призыв. Сейчас он звучит как «Избиратель, дойди до избирательного участка! Голосуй за КПРФ!». Но интернет помнит всё. Тем более что хештеги с «быдлом» остались на депутатской странице.

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«Ненужная эмоциональная инициатива»

Есть женщины в югорских селеньях, достойные, как никто другой, представлять народные интересы от ЛДПР в думе ХМАО седьмого созыва, считает Ольга Васильева из Нефтеюганска, объявившая голодовку утром 10 июля. Она требует включить её в списки кандидатов в депутаты думы ХМАО по одномандатному избирательному округу №7. По данному округу ЛДПР представит другой «сокол Жириновского» — Михаил Селюков. Ольга Васильева считает, что она ничуть не хуже. На странице голодающей в социальной сети «ВКонтакте» опубликован внушительный список реальных дел кандидата, почему-то не получившего одобрения однопартийцев для вхождения в думу Югры. Сегодня, 11 июля, идут вторые сутки голодовки.

Депутат Государственной думы РФ (ЛДПР) Евгений Марков назвал акцию Ольги Васильевой «ненужной эмоциональной инициативой».

«Так политический разговор, тем более внутри партии, не ведут. Язык ультиматума никогда не работает. Когда она закончит голодовку — это её решение. Разумные аргументы она не принимает. В любой партии находятся люди, которые не могут контролировать эмоции», — отметил коллега по партии в комментариях изданию Ura.ru.

Некоторые пользователи усматривают в голодовке Ольги Васильевой классическую манипуляцию принуждения к коммуникации вышестоящих по партийной лестнице.

Цели, как видим, у эксцентричных кандидатов в депутаты разные. Предвыборная пора в разгаре, и жителей Югры, несомненно, ждёт множество проявлений популизма. Начало уже положено.