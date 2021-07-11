Дубровник, Хорватия, , 09:30 — REGNUM Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу необходимо реагировать на «вакцинную дипломатия», к которой якобы прибегают Российская Федерация и Китайская Народная Республика. Об этом Боррель заявил в ходе поездки в Дубровник в Хорватии.

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Боррель считает, что Москва и Пекин якобы используют вакцины для «достижения своих целей» и властям Евросоюза нужно принять это во внимание.

«Эти страны продвигают во всем мире «вакцинную дипломатию», мы должны знать об этом и действовать, основываясь на этом знании», — сказал Боррель, имея в виду Россию и Китай.

При этом Боррель тут же призвал к сотрудничеству с Россией и Китаем.

Стоит отметить, что на Западе уже давно придерживаются двойных стандартов по отношению к России и Китаю. Политические лидеры Запада уже не раз говорили, что нужно и противостоять России и одновременно сотрудничать с ней. Российская сторона не раз указывала на абсурдность этого подхода.