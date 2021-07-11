Челябинск, 11 июля, 2021, 06:05 — ИА Регнум. В Челябинской области полностью восстановили электроснабжение посёлков на территории Карталинского района, прерванное ранее из-за лесных пожаров. Об этом сообщили журналистам в компании «Россети-Урал».

Андрей Грук ИА Красная Весна ЛЭП

В частности, в посёлке Джабык заменили сгоревшие опоры линии электропередачи. Теперь электричество снова питает населённые пункты Новокаолиновый, Еленинка, Джабык, Михайловка и Кизилчилик.

Несколько населённых пунктов были обесточены 9 июля. Это произошло в связи с природными пожарами. Как сообщало ИА REGNUM, от пожаров, возникших 8 июля, пострадали два населённых пункта.