Киев, , 05:46 — REGNUM Резкую критику в адрес президента Украины Владимира Зеленского опубликовал 10 июля в своём телеграм-канале депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

Депутат обвинил президента Украины в поддержке растущих националистических настроений в стране и напомнил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов назвал Зеленского «первым президентом национал-патриотом».

Кива заявил, что не будет удивлён, если темой обсуждений на закрытых заседаниях СНБО окажется «создание гетто для евреев и очищение украинской земли от русских».

«Украина сегодня — это колыбель фашизма в Европе!» — заключил депутат Верховной Рады.

Напомним, что президент Зеленский не единожды принимал решения откровенно националистического содержания. В частности, он инициировал законопроект «О коренных народах», где в перечень не были включены русские, но были перечислены как коренные народы крымские татары, караимы и крымчаки.

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