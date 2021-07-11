Подгорица, , 08:58 — REGNUM Вице-председатель правительства Черногории Дритан Абазович 11 июля заявил, что он недоволен тем, как складываются отношения Сербии с его страной. Он добавил, что настало время для перезагрузки отношений между Подгорицей и Белградом. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

«Меня не устраивают заявления, которые официальные лица Сербии делают в адрес Черногории, это не способствует снижению напряженности», — подчеркнул Абазович на пресс-конференции в Сараево, где он находился с официальным визитом.

Специальный посланник Госдепартамента по Западным Балканам Мэтью Палмер ранее на этой неделе заявил, что у Вашингтона есть доказательства внешнего вмешательства во внутренние дела Черногории. По его словам, это вмешательство совершается в первую очередь Сербией и Россией.