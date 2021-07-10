Москва, 11 июля, 2021, 02:00 — ИА Регнум. Два человека пострадали в результате массового ДТП с участием десяти автомобилей на Каширском шоссе в Москве. Об этом 11 июля сообщается в официальном телеграм-канале Госавтоинспекции города.

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Авария произошла около дома номер 26 на Каширском шоссе. По предварительным данным, в стоявшие перед светофором автомобили врезался BMW. Повреждения получили десять автомобилей.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Отмечается, что у пострадавших лёгкие травмы. Движение по шоссе затруднено на 0,6 км.

Ранее ИА REGNUM сообщало о массовом ДТП с участием семи автомобилей на МКАД в Москве.