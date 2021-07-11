Порт-о-Пренс, , 01:12 — REGNUM Церемония инаугурации временного президента Гаити Жозефа Ламбера была отложена сенатом республики. Об этом 10 июля сообщил сам Ламбер в своём Twitter.

Как пояснил Ламбер, церемония инаугурация, назначенная на полдень 10 июля, была отложена, так как сенаторы хотят присутствовать на церемонии в полном составе.

«Крайне необходимо возродить надежду в нашей стране», — добавил Ламбер.

Напомним, 9 июля сенаторы выдвинули инициативу о назначении председателя сената Ламбера на пост временного президента до избрания нового главы государства. Предполагается, что Ламбер будет возглавлять Гаити до тех пор, пока не будет избран и не вступит в должность новый глава государства. Планируется, что избранный президент вступит в должность в феврале 2022 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля. Была ранена и супруга президента Мартин Моиз. В стране введено военное положение.

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