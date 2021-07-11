Сараево, , 08:59 — REGNUM Председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик на пресс-конференции 10 июля снова отрицал факт совершения геноцида в Сребренице в 1995 году над боснийцами. Он утверждал, что на мемориальном кладбище хоронят не жертв, а кладут пустые гробы. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Накануне 26 годовщины трагических событий в Сребренице, в ходе которых сербские сотрудники правоохранительных органов и солдаты якобы убили более восьми тысяч боснийцев, Додик отметил, что в мемориальном комплексе в Поточарах фактически отсутствуют человеческие останки, а лишь заложены пустые гробы, на которых написаны имена.

«Есть данные о том, что гробы — пусты, что в них нет посмертных остатков, а просто начертаны имена», — подчеркнул Додик.

В Поточанах на данный момент, по официальным данным, похоронены останки 6652 жертв, погибших в Сребренице, чьи тела были эксгумированы из многочисленных массовых захоронений.