11 июля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили требование к Германии выплатить компенсацию за нападение на СССР.

Елизавета Коробова, , 09:00 — REGNUM Материал немецкой газеты General-Anzeiger, в котором было опубликовано обращение побывавшего в советском плену ветерана Генриха Шепе, в котором тот заявил о необходимости выплатить компенсацию России за военные преступления гитлеровской армии, вызвал обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 11 июля в социальной сети Facebook.

Демидов В. А. Воронеж. Пленные. 1943

«Пленные немцы в Омске ходили практически без охраны. Малышня бегала за ними и кричала «фашисты», а они раздавали конфеты в фантиках. В это время нам в садике давали только «дунькину радость», — отмечает Владимир Щ.

Многие пользователи уверены, что России не нужны никакие компенсации со стороны Германии. Люди пишут, что давно простили жителей этой страны за совершённые ими преступления.

Пленные немцы. Калининский фронт, 1942 г

«У нас после драки кулаками не машут. Это попросту глупо и недальновидно, а так же крайне неприлично. Так что вполне закономерно для русской традиции не обижать пленных», — отмечает пользователь под псевдонимом «Дом Советов».

Некоторые комментаторы убеждены, что никакая компенсация не восполнит тех слёз, которые пролили жители Советского Союза.

«Нет таких денег. Этот опыт без цены. Просьба со слезами на глазах людей, переживших эту войну: «Не дать повториться, не позволить уродам с большими деньгами и золотыми слитками, с маниакальной жаждой власти сделать из человеческой цивилизации во всём её многообразии заложников их игр», — пишет Di M.

Часть людей считает, что Европе нужно не деньги России платить, а просто не забывать о том, кто победил Гитлера и спас людей от пут фашизма.

«Паскудство то, что сейчас Европа отрицает тот факт, что советский народ является победителем фашизма. Но живы ещё участники войны, как живы их дети, внуки и правнуки. Слава нашим воинам-победителям!» — написала Вера Г.

Ряд пользователей указывает на то, что вскоре народы Европы могут с лёгкостью забыть о событиях Второй мировой войны, а то и вовсе все исторические факты перевернутся с ног на голову.

Захваченные под Москвой немецкие пленные идут по деревянному мосту

«Интересный поворот. Но скоро не останется тех, кто может рассказать правду, как оно было на самом деле. Нынешние политики чёрное объявляют белым и наоборот», — указывает Владимир Ш.

Нашлись и те, кто поделился своими историями того, как встречали некогда пленных немцев. Люди поведали о том, что услышали из уст бывших представителей гитлеровских войск.

«Я в конце 70-х в Гамбурге гулял с другом, услышав наш разговор, к нам подошёл немец и на русском языке стал рассказывать свою историю. Он воевал в рядах фашистов. В Сталинграде попал в плен и 10 лет заключения отбывал в Сибири. Он был очень благодарен русским людям, что они его оставили жить, и спасли от голодной смерти, хотя сами не доедали. Он нас благодарил за их милосердие, сострадание и человечность. Вот такая трогательная была случайная встреча!» — рассказал Валерий К.

Напомним, 9 июля немецкая газета General-Anzeiger опубликовала обращение побывавшего в советском плену ветерана Генриха Шепе, в котором тот заявил о необходимости выплатить компенсацию России за военные преступления гитлеровской армии.