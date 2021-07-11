Загреб, , 00:39 — REGNUM Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович 10 июля принял участие на форуме в Дубровнике. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

«Все эти встречи были шансом еще раз очень четко прояснить политику Хорватии в отношении Боснии и Герцеговины. Ясно, что мы подчеркнули необходимость защиту равноправия хорватов как одного из трех государствообразующих народов. Если и есть вопрос, по которому существует соглашение между правительством и президентом республики, то это равенство хорватов», — подчеркнул Пленкович.

Он сообщил, что разговаривал с новым высоким представителем в Боснии и Герцеговине Кристианом Шмидтом, американским посланником в странах на Западных Балканах Мэтью Палмером, специальным представителем Европейского союза по диалогу между Белградом и Приштиной Мирославом Лайчаком, с вице-председателем Европейского банка реконструкции и развития Пьером Хайльбронном.

Напомним, главная претензия, которую выдвигают боснийские хорваты, заключается в их дискриминационном положении в Боснии и Герцеговине, а именно в игнорировании боснийскими властями избирательной воли хорватов. Хорваты Боснии и Герцеговины не имеют право избрать своего представителя в президиум страны.