11 июля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили слова бывшего советника экс-президента Украины о том, что британская компания отказалась продавать Украине комплектующие для десантно-штурмовых катеров.

Светлана Рыбина, , 08:01 — REGNUM Заявление бывшего советника экс-президента Украины Петра Порошенко Юрия Бирюкова о том, что британская компания Rolls-Royce отказалась продавать Украине комплектующие для десантно-штурмовых катеров «Кентавр», стала поводом для бурного обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 11 июля в социальной сети Facebook.

Флаг Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«А что в этом внезапного? Британцы себя уважают, не то что американские склочники, раздаватели старья. Британцы будут разговаривать с Украиной по взрослому», — считает Татьяна Я.

Многие пользователи напомнили, что просто так поставка комплектующих для кораблей сорваться не может. Если бы Украина оплатила свой заказ, то у британцев не было бы иного выбора и они бы всё прислали.

«Тю, составление контракта — предоплата — оснащение — акт выполненных работ. Во всём мире работают по такой схеме. На Украине разве нет?» — задаётся вопросом Ирина Н.

Украинские катера Mil.gov.ua

Некоторые комментаторы убеждены, что в Великобритании попросту засомневались в платёжеспособности украинского государства. Люди уверены, что Киеву просто нечем заплатить, вот там и выдумывают версии для населения.

«Единичный случай, когда я одобряю поступок британцев. Правильно сделали, потому что эти «заказчики» с лёгкостью могли бы и не заплатить. Они привыкли жить на халяву. Другой вариант их не устраивает», — отмечает Надежда З.

Часть людей считает, что контракт провалили украинские политики, которые не способны два слова связать перед представителями британского бизнеса. Поэтому в Великобритании решили просто проигнорировать запросы из Киева.

«На Украине не существует политической элиты. Существуют крохоборы и взяточники, которым все равно, что будет с Украиной и с её народом. Вот эти крохоборы, судя по всему, и пытались договориться с Rolls-Royce. Результаты мы видим», — указывает Ирина К.

Украинский катер Armyinform.com.ua

Ряд пользователей указывает на то, что на Украине были собственные производства комплектующих, но новые власти всё успешно развалили. Граждане отмечают, что только экономический рост и восстановленное производство внутри Украины позволит стране вернуть себе былое уважение.

«Украина должна надеяться на саму себя. Стране необходима качественная смена политической элиты, необходимо поменять форму правления, реформировать ВПК и, как следствие, задуматься о каком-то восстановлении территориальной целостности», — поделился своим мнением Юрий Л.

Отдельные комментаторы напоминают, что Соединённые Штаты уже оказали Украине непосильную помощь в виде партии надувных лодок. Поэтому жаловаться Киеву не имеет никакого смысла.

«В распадающейся благодаря нацистскому режиму в Киеве Украине уже есть целый надувной москитный флот. Вот этого им сполна хватит», — пишет Alina A.

Напомним, 10 июля бывший советник экс-президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков заявил в Facebook, что британская компания Rolls-Royce отказалась продавать Украине комплектующие для десантно-штурмовых катеров «Кентавр».