Киев, , 23:27 — REGNUM Глава офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель Госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд 9 июля провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов. Об этом сообщает пресс-служба президента.

«Собеседники (А.Ермак и В. Нуланд — прим. ИА REGNUM) обсудили актуальные вопросы повестки дня и содержательное наполнение предстоящего визита Президента Украины Владимира Зеленского в США», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также обменялись мнениями относительно прогресса в воплощении ключевых реформ на Украине, а также обсудили дальнейшее двустороннее взаимодействие в энергетической отрасли.

Как передавало ИА REGNUM, 9 июля пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров на брифинге заявил, что глава государства в ходе визита в Берлин 12 июля обязательно напомнит о важности приостановки строительства «Северного потока — 2».