Москва, 10 июля, 2021, 22:35 — ИА Регнум. * * *

Феномен красной конницы в Гражданской войне / ред. Антон Посадской. М.: АИРО-XXI, 2021

Феномен красной конницы в Гражданской войне / ред. Антон Посадской. М.: АИРО-XXI, 2021

Советская цензура существенно сузила доступ к источникам по Гражданской войне, ограничив возможности знакомства с мемуарами и исследованиями, созданными противниками красных.

Как следствие, начиная с «перестройки» на книжном рынке за немногими исключениями доминирует противоположный взгляд. Читателю проще купить «Очерки русской смуты» Антона Деникина, а не «Пройденный путь» победившего его Семена Буденного, доступен не лишенный лакировки труд о Колчаке историка-эмигранта Сергея Мельгунова, а не критически оценивавшие адмирала исследования советского ученого Генриха Эйхе. Да и книг про дроздовцев или каппелевцев среди вышедших за последние несколько лет сейчас больше, чем про всю Красную армию.

Поэтому появление сборника статей современных ученых, посвященных кавалерии РККА нельзя не приветствовать. Тем более, что различные точки зрения его участников (а среди них есть, как условные «белые», так и условно «красные»), придают изданию объективность.

В статьях восстанавливается история формирования первых красных кавалерийских частей. Многие из них возникли на основе соединений старой русской армии, как, например, Первый революционный казачий полк (бывший 1-й Донской кавалерийский), о котором идет речь в статье Ильи Ратьковского.

Авторы пишут о первых боях революционной конницы с белыми. Так Геннадий Хипхенов, касаясь 1-го иркутского кавалерийского интернационального дивизиона (в дальнейшем полка), восстанавливает историю его создания и начального периода боевого пути. Несмотря на неудачу в первом сражении у села Грановщина (Нижнеудинский фронт) кавалеристы сохранили боеспособность. Именно они прикрывали эвакуацию Иркутска летом 1918 года, а в дальнейшем успешно сражались в составе 3-й Сибирской советской дивизии.

Более удачливой была 5-я кубанская кавалерийская дивизия. Марат Хайрулин приводит документы об ее налете на штаб Донской армии, в ходе которого едва не погиб атаман Всевеликого войска Донского Африкан Богаевский.

Впрочем, красную конницу преследовали не одни только победы, а ее профессиональный уровень не всегда бывал на должной высоте. Василий Цветков на основе секретных сводок Народного комиссариата (министерства) по военным делам Украины приводит довольно печальные оценки: 1-й кавалерийский и 1-й артиллерийский дивизионы 12-й армии характеризуются контрреволюционностью командования, также «были случаи пьянства». А Особую кавалерийскую бригаду вообще пришлось расформировать.

Думается, без подобных исследований, позволяющих грамотно оценивать все стороны конфликта, невозможно будет написать объективную историю Гражданской войны в России. Отдельный вопрос — когда еще она будет создана?