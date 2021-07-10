Анкара, , 22:35 — REGNUM Турция продолжит поддерживать процесс примирения в Палестине, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с главой Палестины Махмудом Аббасом в Стамбуле.

«Турция будет продолжать поддерживать процесс внутреннего примирения в Палестине», — заявил Эрдоган.

Он также выразил удовлетворение позитивным ходом развития отношений двух стран во всех областях, от экономики и торговли до культуры, образования и туризма.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Палестины Махмуд Аббас провели 10 июля переговоры в Стамбуле.

Журналисты отметили, что переговоры двух политиков, которые начались в резиденции «Вахдеттин», прошли в закрытом для СМИ режиме.