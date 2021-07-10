Кабул, , 22:16 — REGNUM Вооруженные силы Афганистана усилили меры безопасности на авиабазе Баграм, откуда недавно Соединенные Штаты вывели свои силы, сообщает TOLOnews со ссылкой на минобороны республики.

«Аэродром Баграм будет использоваться в качестве мощной базы управления операциями и развёртывания второго подразделения ВВС», — сообщил представитель минобороны Афганистана.

Как передавало ИА REGNUM, 9 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что военная база России в Таджикистане оснащена всем необходимым для того, чтобы содействовать властям республики в вопросе контроля ситуации на границе с Афганистаном.

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