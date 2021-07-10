Порт-о-Пренс, , 21:29 — REGNUM Вдова президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин Моиз сделала первое заявление после убийства её супруга. Об этом 10 июля сообщает портал Haiti24 со ссылкой на аудиозапись, выложенную в Twitter представителем администрации президента.

Полиция Гаити (сс) Alex Proimos

«Наемники убили президента, другие наемники хотят погубить его мечту и его видение страны», — процитировал портал вдову президента.

Она добавила, что президента убили за то, что он пытался осуществить ряд проектов в стране, в частности, организовать референдум и выборы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 6 на 7 июля группа неизвестных совершила вооруженное нападение на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза, в ходе которого он получил смертельное ранение.

Среди задержанных лиц, подозреваемых в убийстве президента Гаити, оказались два гражданина США гаитянского происхождения — Джеймс Солаж и Жозеф Венсан.

Отметим, что правительство Гаити попросило США ввести войска для защиты ключевой инфраструктуры республики. В Госдепе заявили, что ведомство находится в регулярном контакте с гаитянскими властями для обсуждения дальнейших совместных действий.

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