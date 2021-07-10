Вашингтон, , 21:07 — REGNUM Принятие резолюции Совбеза ООН по трансграничной доставке гуманитарной помощи в Сирию стало хорошим примером сотрудничества дипломатов России и США, заявил заместитель постоянного представительствам Соединенных Штатов при ООН Джеффри Прескотт.

«Мы рады тому, какую дипломатическую работу смогли провести Россия и США для выработки этой договоренности, для облегчения тяжелых гуманитарных условий, в которых находится сирийский народ», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что президент США Джо Байден 9 июля имел возможность поговорить с российским лидером Владимиром Путиным.

«Они оба приветствовали усилия наших команд, нацеленные на продление этого соглашения и на продолжение доставки гуманитарной помощи в течение следующего года», — подчеркнул он.

Это позитивный знак и позитивный сигнал, свидетельствующий о том, что Москва и Вашингтон смогли работать вместе, заключил Прескотт.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля Белый дом заявил о первых телефонных переговорах Путина и Байдена после встречи в Женеве. По версии Вашингтона, обсуждались вопросы гуманитарной помощи Сирии и кибератаки, якобы произведенные с территории России.

Путин во время разговора обратил внимание своего собеседника на то, что, «несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам».