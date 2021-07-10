Вашингтон, 10 июля 2021, 21:07 — REGNUM Принятие резолюции Совбеза ООН по трансграничной доставке гуманитарной помощи в Сирию стало хорошим примером сотрудничества дипломатов России и США, заявил заместитель постоянного представительствам Соединенных Штатов при ООН Джеффри Прескотт.
Он добавил, что президент США Джо Байден 9 июля имел возможность поговорить с российским лидером Владимиром Путиным.
Это позитивный знак и позитивный сигнал, свидетельствующий о том, что Москва и Вашингтон смогли работать вместе, заключил Прескотт.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля Белый дом заявил о первых телефонных переговорах Путина и Байдена после встречи в Женеве. По версии Вашингтона, обсуждались вопросы гуманитарной помощи Сирии и кибератаки, якобы произведенные с территории России.
Путин во время разговора обратил внимание своего собеседника на то, что, «несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам».