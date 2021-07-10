Ашхабад, , 20:29 — REGNUM Состав с тяжелой военной техникой (танками, бронетранспортерами и пушками) прибыл 9 июля в Серхетабад (бывший город Кушка), который расположен недалеко от границы с Афганистаном. Об этом пишет turkmen. news со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, боевая тревога уже не раз объявлялась в частях страны последние несколько дней.

Отмечается, что среди людей в Серхетабаде паники нет, пока все тихо и спокойно.

Как передавало ИА REGNUM, 9 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что военная база РФ в Таджикистане оснащена всем необходимым для того, чтобы содействовать властям республики в вопросе контроля ситуации на границе с Афганистаном.

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