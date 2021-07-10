Москва, 10 июля 2021, 19:45 — REGNUM В проекте доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о якобы отравлении осужденного блогера Алексея Навального есть несостыковка, заявила 10 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она напомнила, что группа ОЗХО для оказания помощи была отправлена в РФ в тот же день, когда произошло якобы отравление. «Зная бюрократию немцев, зная бюрократию ОЗХО», невозможно представить, что это могло произойти так быстро, уточнила она.
Руководство Германии «должно было хотя бы что-то иметь в руках», чтобы подготовить заявку в ОЗХО с просьбой об оказании помощи в расследовании, резюмировала она.
Как сообщало ИА REGNUM, блогер Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа 2020 года, куда он был госпитализирован с борта самолёта. Затем его перевезли на лечение в Германию. Военные медики этой страны заявили, что Навального якобы отравили боевым веществом из группы «Новичок».
В МИД РФ хронологию событий в истории с якобы отравлением российского блогера, на которой активно спекулируют на Западе, назвали «удивительной» и заставляющей задуматься о заранее продуманном сценарии.
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