Москва, , 19:45 — REGNUM В проекте доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о якобы отравлении осужденного блогера Алексея Навального есть несостыковка, заявила 10 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что группа ОЗХО для оказания помощи была отправлена в РФ в тот же день, когда произошло якобы отравление. «Зная бюрократию немцев, зная бюрократию ОЗХО», невозможно представить, что это могло произойти так быстро, уточнила она.

«20 августа 2020 года российский гражданин Навальный только перелетал из Томска в Омск, а группа ОЗХО была уже отправлена для оказания технической помощи в связи с подозрением на отравление химическим оружием», — написала Захарова в своем телегарм-канале.

Руководство Германии «должно было хотя бы что-то иметь в руках», чтобы подготовить заявку в ОЗХО с просьбой об оказании помощи в расследовании, резюмировала она.

Как сообщало ИА REGNUM, блогер Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа 2020 года, куда он был госпитализирован с борта самолёта. Затем его перевезли на лечение в Германию. Военные медики этой страны заявили, что Навального якобы отравили боевым веществом из группы «Новичок».

В МИД РФ хронологию событий в истории с якобы отравлением российского блогера, на которой активно спекулируют на Западе, назвали «удивительной» и заставляющей задуматься о заранее продуманном сценарии.

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