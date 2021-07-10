Ярославль, 10 июля, 2021, 18:15 — ИА Регнум. Работа правоохранительных органов в государственном предприятии Ярославской области «Областная фармация» велась в рамках проверки деятельности руководства. Об этом сообщили в региональном УМВД. Уголовное дело пока не возбуждено.

«Областная фармация»

«Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ярославской области проводится проверка в отношении руководства Государственного предприятия Ярославской области, занимающегося фармацией, о правомерности расходования бюджетных средств, выделенных на содержание учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в УМВД.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM информированные источники в органах власти, проверка не связана с лекарственным обеспечением. Ранее ИА REGNUM сообщало, что 9 июля на предприятие пришли сотрудники полиции в сопровождении спецназа.