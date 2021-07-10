Челябинск, 10 июля, 2021, 18:02 — ИА Регнум. В Челябинской области власти помогут гражданам, потерявшим жильё из-за природных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

(сс) skeeze Лесной пожар

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По поручению губернатора Алексея Текслера при областном минстрое организована рабочая группа. Она приступит к работе уже 11 июля. Совместно с руководством Карталинского района предстоит работать индивидуально с каждой семьёй. А с 12 июля стартует фактическая работа по определению размеров ущерба.

Также 11 июля будут начаты работы по расчистке территорий, пострадавших от огня. «Дал поручение делать это только вместе с собственниками, так что эта работа тоже организована. Соответственно, это будет находиться в фокусе моего пристального внимания», — сказал Текслер.

Как сообщало ИА REGNUM, природные пожары атаковали юг Челябинской области 8 июля. А 9-го от огня пострадали два населённых пункта. Погиб мужчина 1943 года рождения.