Минск, , 17:59 — REGNUM Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей прокомментировал заявление главы МВД Литвы Агне Билотайте о планах литовских властей построить забор на границе между двумя странами из-за возросшего потока мигрантов.

«Ради бога, пусть строят. Если они (западные страны и различные финансовые институты) прекращают финансирование различных взаимовыгодных проектов в Белоруссии, вводят санкции, даже отраслевые… Пусть не обижаются, что к ним побежали мигранты, потому что мы те средства, которые выделялись ранее на более жёсткую охрану границ, переведём на нужды простых людей», — сказал он RT.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Литвы приняло решение о выделении на строительство проволочного ограждения €4,8 млн из резервных фондов. Кроме того, власти страны намерены построить стену на границе с Белоруссией длиной 550 км. На эти цели будет выделено €41 млн.

По утверждению правительства Литвы, с января 2021 года в стране были задержаны 1 546 нелегальных мигрантов из стран Азии, попавших туда с территории Белоруссии.

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