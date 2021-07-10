Симферополь, , 17:58 — REGNUM Заявление вице-премьера Украины Алексея Резникова о том, что власти Украины «выдворят» граждан Российской Федерации с Крыма после его «возвращения», прокомментировал глава общественной палаты полуострова Александр Форманчук.

По его словам, подобные «несбыточные планы и сценарии» могут строить только сумасшедшие.

«Крым был, есть и будет российским, — сказал Форманчук РИА Новости. — Вопрос Крыма Россией решен раз и навсегда исторически».

Форманчук добавил, что на разработку сценариев и планов по «возвращению» Крыма властям Украины не следует тратить свои силы.

Как передавало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Украины, министр по вопросам «реинтеграции оккупированных территорий» Алексей Резников заявил, что правительство Украины считает, что в случае «возвращения» Крыма, все граждане России могут быть депортированы.

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