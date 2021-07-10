Брюссель, , 18:34 — REGNUM По случаю 26 годовщины так называемой резни в Сребренице, в ЕС 10 июля напомнили об «общей обязанности сохранения памяти об этом событии» и указали, что в Европе «нет места отрицанию геноцида». Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика.

В совместном заявлении Верховный комиссар по иностранным делам ЕС Жозеп Боррель и комиссар по расширению ЕС Оливер Вархели вспомнили жертв трагедии, выразили соболезнования семьям, но также указали на «собственную ответственность Европы за неспособность предотвратить геноцид в Сребренице, одно из худших преступлений в современной истории Европы».

»Сребреница мучительно напоминает нам о необходимости твердо и решительно стремиться к миру, человеческому достоинству и всем ценностям, которые лежат в основе нашего союза. Служение справедливости и построение лучшего общества — наилучший способ помнить тех, кто систематически и намеренно был убит. Это необходимый шаг для работы над созданием лучшего общего будущего для всех европейцев», — заявили Боррель.

Боррель и Вархели подчеркнули, что международные суды и внутренние суды в Боснии и Герцеговине и соседних странах должны продолжать работать над «достижением справедливости в отношении всех жертв военных преступлений».