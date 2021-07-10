Вашингтон, , 16:54 — REGNUM Специальный представитель Соединенных Штатов по примирению в Афганистане Залмай Халилзад планирует посетить Узбекистан, Катар и Пакистан, сообщает 10 июля пресс-служба Госдепа.

Отмечается, что в Узбекистане Халилзад примет участие в международной конференции по региональной взаимосвязанности, организуемой правительством республики.

В целом в ходе поездки спецпредставитель США намерен «продолжить решительную дипломатию и усилия по достижению мирного соглашения между властями Афганистана и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, власти Афганистана и радикальное движение с сентября 2020 года ведут переговоры в Дохе о восстановлении в стране мира. В начале 2021 года процесс застопорился, а к середине апреля зашел в тупик.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Халилзад готов при необходимости снова прибыть в Катар, чтобы обсуждать афганское урегулирование.

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