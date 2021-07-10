На Чукотке в одном районе ввели режим ЧС из-за природных пожаров
Анадырь, 10 июля, 2021, 16:10 — ИА Регнум. В Билибинском районе Чукотки введён режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров, сообщил 10 июля глава региона Роман Копин в своем Instagram.
Копин уточнил, что на сегодняшний день в регионе действуют шесть лесных пожаров на площади 1686 га в Анадырском и Билибинском районах.
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Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля в Челябинской области возникли крупные природные пожары. На утро 10 июля их площадь составила 14 тыс. га.
Ранее президент России Владимир Путин принял телефонный доклад губернатора Челябинской области Алексея Текслера о ситуации с лесными пожарами.
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