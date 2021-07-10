Стамбул, Турция, , 16:04 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Палестины Махмуд Аббас проводят переговоры в Стамбуле. Об этом в субботу, 10 июля, сообщает Anadolu Ajansı.

Журналисты отмечают, что переговоры двух поликов, которые начались в резиденции «Вахдеттин», проходят в закрытом для журналистов режиме.

Как передавало ИА REGNUM, 9 июля посол Турции в Черногории Сонгуль Озан сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган скоро прибудет в Черногорию с официальным визитом.

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