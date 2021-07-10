Нальчик, , 15:58 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал идею создания в структуре Национальной гвардии отдельных казачьих подразделений. Об этом сегодня, 10 июля, заявил полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, выступая в Нальчике на Евразийском форуме казачьей молодежи «Казачье единство — 2021».

По словам Чайки, речь идет о формировании территориальных подразделений Росгвардии, среди которых будут и специальные казачьи подразделения. Чайка сообщил, что уже написал президенту России соответствующую бумагу и российский лидер инициативу поддержал.

Чайка подчеркнул, что будут созданы чисто казачьи подразделения.

«Это будут, мы так думаем, казачьи полки, батальоны будут созданы, именно исключительно казачьи. Они будут находиться по месту дислокации, по месту жительства казаков. Это наша мысль, идея. Как мы ее реализуем, сложно сказать, но будем стараться в такой плоскости ее реализовывать», — рассказал полпред.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Чайка выступил с подобной инициативой еще в марте 2021 года. Тогда он предложил привлечь казаков к охране государственных объектов и обеспечению общественной безопасности. Также Чайка говорил, что надо наладить сотрудничество казаков с частями Минобороны и Росгвардии.