Вильнюс, , 15:44 — REGNUM Литовские военные, в рамках помощи пограничникам приступившие к охране границы с Белоруссией, получили право применять оружие для самообороны, заявил 10 июля в эфире национального радио LRT представитель военизированного добровольческого Союза стрелков Вайдотас Шидлаускас.

«Основной задачей армии, приступившей с пограничниками к патрулированию в районе границы с Белоруссией, является укрепление охраны границы. Оружие военные могут применять лишь при условии агрессивного поведения нелегально пересекающих границу лиц для самообороны», — сказал Шидлаускас.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля 260 военных Литвы поступили в распоряжение командования пограничных застав, расположенных на границе с Белоруссией.

По утверждению официального Вильнюса, с начала 2021 года поток нелегальных мигрантов из стран Азии, попавших в страну из Белоруссии, увеличился в 20 раз.

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