Челябинск, 10 июля, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Жители Челябинской области, потерявшие из-за природных пожаров имущество, получат выплаты. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Алексей Текслер.

Evgeny Деньги

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Он отметил, что первые деньги граждане получат уже 11 июля. А глава областного минсоцотношшений Ирина Буторина подчеркнула, что сейчас готовятся необходимые нормативные акты и формируются списки пострадавших.

Выплаты в размере 10 тыс. рублей на неотложные нужды получат проживающие в Джабыке и Запасном. Частично потерявшие имущество получат по 50 тыс. рублей, а полностью — 100 тыс. рублей.

«По каждой семье будет проведена работа с учётом потребностей», — сказала Буторина. Как сообщало ИА REGNUM, из-за природных пожаров в Запасном и Джабыке пострадали строения, в ом числе и жилые дома. Всего огонь спалил порядка 80 построек.