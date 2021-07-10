* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 15:24 — REGNUM В афганской провинции Бадахшан успешно освобожден от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уезд Яфтали Паин, сообщает 10 июля пресс-центр министерства внутренних дел Афганистана.

По утверждению МВД, в ходе совместной операции правительственные силы безопасности и военные захватили много оружия и боеприпасов.

Ранее один из политических представителей движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что все 28 уездов афганской провинции Бадахшан «фактически перешли под управление исламских эмиратов, кроме административного центра провинции».

Стоит отметить, что министерство обороны Афганистана на фоне ухода из страны войск США и их сателлитов сообщает о боях с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории афганских провинций Газни, Хост, Забул, Бадгис, Балх, Сар-э Поль, Гильменд, Нимруз, Кундуз, Тахар и Каписа.

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