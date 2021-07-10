Ростов-на-Дону, 10 июля, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Двое детей пострадали в результате смертельной аварии на трассе в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

УГИБДД по Ростовской области На месте ДТП в Ростовской области

ДТП произошло примерно в 20:00 мск 9 июля на трассе Ростов — Волгодонск в Семикаракорском районе. Предположительно, водитель Hyundai Accent во время разворота на перекрёстке не уступил дорогу ВАЗ-2115. В результате столкновения погибли водитель отечественного автомобиля и находившаяся на пассажирском сидении в иномарке женщина. Пострадали шестилетняя пассажирка ВАЗ-2115, водитель и 12-летняя пассажирка Hyundai Accent.

Все обстоятельства и причины произошедшего выясняются.