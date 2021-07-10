Киев, , 15:12 — REGNUM Правительство Украины рассматривает вариант депортации нескольких сот тысяч российских граждан «после возращения Крыма» под контроль Киева, заявил 10 июля в эфире телеканала «Украина 24» украинский министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.

При этом он обвинил Россию в «военных преступлениях».

«Идет ассимиляция и вытеснение местного населения и это военное преступление… Сегодня там уже минимум 500 тысяч человек, которые приехали из России», — заявил украинский деятель.

По его словам, так как все эти люди попали в Крым не через украинские погранпереходы Чонгар, Каланчак или Чаплинка, то их «выдворят из-за незаконного нахождения на территории Украины».

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