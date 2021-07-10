Киев, , 15:04 — REGNUM Правительство Украины считает, что в случае «возвращения» Крыма, все граждане России, проживающие на полуострове, могут быть депортированы. Об этом заявил вице-премьер Украины, министр по вопросам «реинтеграции оккупированных территорий» Алексей Резников в эфире телеканала «Украина 24».

Резник заявил, что с 2014 года в Крым из России на постоянное место жительства приехали порядка 500 тысяч человек. Он назвал это «ассимиляцией» и «преступлением».

«Идет ассимиляция и вытеснение местного населения и это военное преступление», — сказал Резников.

Он подчеркнул, что если все эти люди попали в Крым не по украинским правилам, то после того, как Киев вернет себе полуостров, их выдворят с территории Украины.

Напомним, что Крым вернулся в состав России в 2014 году по результатам референдума, проведенного жителями полуострова после того, как в Киеве власть захватили бандеровцы и их приспешники.

Российские власти не раз указывали, что референдум о самоопределении был проведен в соответствии с уставом ООН и является совершенно легитимным. На Украине однако не признают результаты референдума и считают Крым своей территорией. При этом украинские власти устраивают настоящий геноцид, организовав водную, энергетическую и продовольственную блокады полуострова.