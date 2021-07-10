Калуга, 10 июля, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Компания из Дании «Ново Нордиск» начала на своем калужском предприятии первый этап локализации инсулина последнего поколения — Фиасп®. Об этом 10 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию Агентства регионального развития Калужской области.

Arrko.ru Завод «Ново Нордиск» на территории rfke;crjuj индустриального парка «Грабцево»

Фиасп® — это инновационный сверхбыстродействующий инсулин аспарт с добавлением никотинамида. Первый этап производства предполагает сборку предварительно заполненных шприц-ручек ФлексПен®, их упаковку, маркировку и выпуск в обращение. Параллельно ведется подготовка к локализации второго этапа — производству готовой лекарственной формы с использованием оригинальной субстанции из Дании, которое начнется к 2023 году.

Завод «Ново Нордиск» в Калужской области на территории индустриального парка «Грабцево» был построен с «нулевого» цикла и открыт в 2015 году, а уже в 2018 году здесь началось производство готовой лекарственной формы современных инсулинов в шприц-ручках. На сегодняшний день объём инвестиций в проект уже превысил 10 миллиардов рублей, дополнительные инвестиции в 2021 году в локализацию нового препарата составят более 235 миллионов рублей.