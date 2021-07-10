Москва, 10 июля, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заслушал доклад губернатора Челябинской области Алексея Текслера по ситуации в регионе с природными пожарами. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Доклад был принят по телефону. Глава государства поручил Текслеру сформулировать предложения по поводу восстановления жилья граждан, утраченного из-за пожаров.

Также президент распорядился принять меры для обеспечения продолжения летнего отдыха 118 детей, которые ранее были эвакуированы из лагеря «Родничок». Как сообщало РЕ, пожары в Челябинской области бушуют с 8 июля.