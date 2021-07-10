Челябинск, 10 июля, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Эвакуированных из челябинского лагеря «Родничок» детей могут отправить на Чёрное море для продолжения отдыха. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

ИА REGNUM На море

По его словам, с таким предложением выступил президент России Владимир Путин, выслушав доклад главы Южного Урала о ситуации с природными пожарами. «Президент предложил дать возможность детям, которых мы эвакуировали из лагеря «Роднички» (они не завершили свою смену), продолжить отдых на юге, на Черном море», — сказал Текслер.

Скорее всего, детей отправят в Анапу, в лагерь «Смена». Как сообщало ИА REGNUM, они были эвакуированы из лагеря в связи с бушующим поблизости природным пожаром. Пожароопасная обстановка осложнилась в регионе 8 июля.